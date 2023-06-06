مسابقة الأئمة 2023.. موعد إعلان أسماء المقبولين والاختبارات التحريرية والشفوية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موعد إعلان المرشحين لدخول الاختبارات التحريرية في مسابقتي الأئمة والعمال 2023.

وقال وزير الأوقاف في بيان له، اليوم، إنه فيما يخص مسابقتي العام الحالي للأئمة والعمال التي قام الجهاز المركز للتنظيم والإدارة بالإعلان عن حاجة وزارة الأوقاف إلى 1000 إمام وخطيب مسجد و 1000 عامل في يناير 2023م، سيتم فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظيفة 1000 إمام يوم الأحد القادم 11 يونيو 2023م.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه ستُجرى الاختبارات التحريرية لمسابقة الأئمة 2023 خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم والامتحان الشفوي في الأسبوع الأخير من نفس الشهر.

ولفت إلى أنه عقب انتهاء امتحانات مسابقة الأئمة 2023، سيتم الإعلان عن موعد امتحانات العمال بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تجدر الاشارة إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بالإعلان لصالح وزارة الأوقاف عن شغل وظيفة 1000 عامل مسجد للعمل بالوزارة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية يوم 31 يناير 2022م ، وتقدم للمسابقة 196694 متقدمًا، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40741 متقدما، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان في الفترة من 15 أغسطس حتى 4 أكتوبر الماضي 21881 متقدمًا.

من جانبه وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر لوزارة الأوقاف على التعاون المثمر مع الجهاز في انجاح المسابقة، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير والإسهام في قيادة المجتمع نحو التنوير والتحضر وبناء الوعي الرشيد.

وفيما يتعلق بالمسابقة قال رئيس الجهاز، إن منظومة المسابقات المركزية بالجهاز تم تنفيذها وتحصينها ضد أي تدخل بشري، مع دعمها بآليات التحقق من تطبيق معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في جميع مراحل المنظومة، مشددا على أن الجدارة والكفاءة هي السبيل الوحيد لتولي الوظائف العامة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه في إطار تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية والقانونية فقد تم الاتفاق بين الوزارة والجهاز على حجز نسبة 5% من وظائف المسابقة ليتنافس عليها الاشخاص ذوي الإعاقة دون غيرهم، مع الاحتفاظ بحقهم في التنافس على باقي وظائف المسابقة. حيث نجح 50 من الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المسابقة.

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