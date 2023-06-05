مفتي الجمهورية يزور صربيا للقاء رئيس الدولة وكبار المسئولين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم، إلى جمهورية صربيا في زيارة رسمية تبدأ من 6 إلى 9 يونيو، بهدف مدِّ جسور التعاون والترابط الديني والإفتائي بين البلدين.

ومن المنتظر أن يلتقي الدكتور شوقي علام، رئيس الجمهورية الصربي ألكسندر فوتشيتش، وعدد من كبار الشخصيات الرسمية والدينية، أبرزهم إيفيتسا داتشيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، والدكتور فلاديمير روجانوفيتش، مدير إدارة التعاون الدولي مع الكنائس والمجتمعات الدينية بمقر وزارة العدل الصربية، وفلاديمير أورليتش، رئيس الجمعية الوطنية لصربيا بمقر البرلمان الصربي.

ويلتقي مفتي الجمهورية، البطريرك بورفيريا بيتريتش، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية لصربيا، والشيخ مصطفى يوسف سباهيتش، مُفتي بلجراد، وحسين ميمتش، وزير السياحة والشباب الصربي، ويلقي محاضرة في كلية القانون بجامعة بلجراد بعنوان "المسئولية الدينية والأخلاقية في عالم متغير".

من جانبه أكَّد الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية- أن هذه الزيارة الرسمية تأني في ضوء الاستراتيجية التي تتبعها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للتواصل مع الشرق والغرب؛ من أجل بناء جسور السلام، وبحث القضايا الدينية والفكرية والثقافية، وتعزيز الصورة الذهنية للإسلام وتعزيز قوة مصر الدينية الناعمة بين الأمم والشعوب.