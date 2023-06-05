الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق كاريل ريهكا رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق العلاقات التاريخية المصرية التشيكية الممتدة عبر عقود، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التنسيق والتعاون على نحو يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، مشيداً بالمشاركة المتميزة للعناصر التشيكية ضمن القوة متعددة الجنسيات بسيناء.

من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية بالجهود المصرية الفاعلة لدعم الأمن والإستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والوفد المرافق.