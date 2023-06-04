"الفكر القانوني" تعقد 6 ندوات في النقابات الفرعية للمحامين الخميس

كتب- إسلام لطفي:

تعقد لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين يوم الخميس المقبل، 6 ندوات قانونية مختلفة ببعض النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بإشراف محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الفكر القانوني، ورعاية عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتعقد الندوات بنقابات الإسكندرية وشمال الجيزة، حلوان وشمال القليوبية، وغرب طنطا، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويحاضر فيها بعض أساتذة القانون والخبراء.

ويشمل جدول الندوات وأماكن عقدها:

ندوة عن "جرائم الانترنت"، ويحاضر فيها: الدكتورة بسمة الوكيل والدكتور محمد عباس وذلك بمقر معهد محاماة الإسكندرية بجوار فندق سيسل.

ندوة عن «الأدلة الجنائية في ظل التطور التكنولوجي» ويحاضر فيها الدكتور محسن باتع، وندوة عن «بيع الجدك بين الدراسات النظرية والمشكلات العملية» ويحاضر فيها الدكتور إبراهيم سعيد، بمقر النادي النهري، بنقابة محامي غرب طنطا.

ندوة عن «القضاء العسكري» ويحاضر فيها المستشار حازم شريف، رئيس محكمة شرق القاهرة العسكرية سابقًا، بمقر نقابة حلوان الفرعية.

ندوة عن «قانون الطفل والمسئولية الجنائية»، ويحاضر فيها الدكتور إيهاب طلعت، بمقر نقابة محامي المعادي والبساتين ودار السلام، أمام محكمة المعادي.

ندوة عن «إعداد الملف والدفاع» ويحاضر فيها سمير الباجوري، بمقر نقابة محامي شمال الجيزة بالكيت كات.

ندوة عن «أحكام الشيك ودور المحامي في البورصة» ويحاضر فيها الدكتور إسلام خضير، بمقر معهد محاماة نقابة محامي شمال القليوبية.