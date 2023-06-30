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وفاة المخرج إيهاب أبوزيد رئيس شبكة تليفزيون النهار

02:28 ص الجمعة 30 يونيو 2023

المخرج-إيهاب-أبو-زيد

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كتب - مصراوي:

توفي اليوم الجمعة المخرج الكبير إيهاب أبوزيد، رئيس شبكة تليفزيون النهار.

ولم تعلن أسرة الفقيد موعد أو مكان جنازته بعد.

تولى "أبو زيد" مناصب عدة، حيث عمل رئيسا لقناة المحور، ثم مديرًا تنفيذيًا لقناة DMC، ومديرًا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

سوق مصراوى

المخرج إيهاب أبوزيد وفاة رئيس شبكة تليفزيون النهار

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