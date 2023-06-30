النائب مصطفى سالم: 30 يونيو ملحمة شعبية أنقذت مصر من مصير مُظلم



كتب- نشأت علي:

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه في ظل ظروف عالمية ومحلية ضاغطة تهل علينا ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، ففي مثل هذه الأيام منذ 10 سنوات عام 2013 انتفض الشعب المصري على حكم جماعة الإخوان ليصنع بيده وقوة إرادته ملحمة شعبية أنقذت مصر من مصير مُظلم كان ينتظرها.

وأضاف سالم، في بيان، أن الفرق كبير قبل ثورة 30 يونيو وبعدها، فقبلها انهارت الكثير من المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرهم من المجالات، ووصل الاحتياطي النقدي لأرقام مخيفة وتراجع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية فضلا عن حالة فوضوية عمت الشارع المصري، إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو حدثت إنجازات تمثلت في تماسك الدولة المصرية والاستقرار الأمني والسياسي وبناء الإنسان ورفع الوعي ومكافحة الشائعات التي تتسبب في إحباط الحالة المعنوية للشعب المصري.

وأشار وكيل "خطة النواب" إلى أنه بالعودة للشهور السابقة على ثورة 30 يونيو وتحديدا مع تولي الإخوان مقاليد السلطة، ستجد أن هذا الحكم مثل حالة تهديد غير مسبوقة لكيان الدولة المصرية من رأس السلطة نفسها والاتجاه نحو أخونة مؤسسات الدولة جميعا وممارسة الاستبداد السياسي بتحصين قرارات رئيس الجمهورية وقتها بإعلان دستوري معيب، وزرع الانقسام داخل المجتمع المصري بتهديد عناصر جماعته المستمر للشعب المصري بكل فئاته وطوائفة، ثم تعاونه وحمايته للجماعات الإرهابية التي كانت منتشرة في معظم ربوع مصر وخاصة سيناء.

وقال النائب مصطفى سالم، إن مصر كانت تعرضت لهجمة شرسة تستهدف هويتها في المقام الأول من خلال محاولة فرض جماعة الإخوان أفكارها على المجتمع بهدف "أخونته" بالكامل ومحاولة تغيير تركيبة المجتمع المصري وتنوعه الفريد الصامد عبر التاريخ.

واختتم "سالم" حديثة، مؤكدا أن ذكرى ثورة 30 يونيو لابد وأن تعود ومعها كل خلفيات الثورة حتى نعرف قيمة ما قدمه الزعيم عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة المصرية، عندما وقفوا في ظهر الشعب جميعا حتى تعود الدولة المخطوفة.