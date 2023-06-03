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BBC

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

10:22 م السبت 03 يونيو 2023
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    السحب تغطي سماء مدينة سانت كاترين (3)
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    السحب تغطي سماء مدينة سانت كاترين (1)
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    غيوم وسحب تغطي سماء القاهرة والمحافظات
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    غيوم وسحب تغطي سماء القاهرة والمحافظات
  • عرض 7 صورة
    غيوم وسحب تغطي سماء القاهرة والمحافظات
  • عرض 7 صورة
    غيوم وسحب تغطي سماء القاهرة والمحافظات
  • عرض 7 صورة
    السحاب والغيوم تغطي سماء سانت كاترين
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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى وجود غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة، على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد، طقسا معتدلا في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع أن يشهد غدا الأحد نشاطًا للرياح المحدودة، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء، مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

بالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

سوق مصراوى

الهيئة العامة للأرصاد الجوية غطاء سحابي الصعيد الصحراء الغربية سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية درجات الحرارة

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