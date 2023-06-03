طلب إحاطة للحكومة بشأن إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والتنمية المحلية، بشأن تبني خطة لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة، ورفع مستوى خدمات الكهرباء في جميع شوارع مصر.

وأوضح "محسب"، في طلبه، أن شوارع مصر تعاني من تهالك أعمدة الإنارة، وهو ما كان سببا في حصد أرواح الأبرياء في كثير من محافظات الجمهورية بسبب غياب عوامل الأمان، مطالبا بتحرك من جانب وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية من أجل صيانة هذه الأعمدة بما يحقق شروط الأمان للمواطنين من خلال تبني خطة لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة ورفع مستوى خدمات الكهرباء في جميع شوارع مصر وخاصة القرى التي تعاني من تدني الخدمات بشكل واضح.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، بإصدار توجيهات للمحافظين بحصر جميع أعمدة الإنارة العمومية المتهالكة، والعمل على تجديدها، وتغيير الكابلات التالفة خاصة أننا على أعتاب فصل الصيف حيث الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتي قد تسبب الكثير من الحوادث والاعتماد على كشافات الإنارة الموفرة للطاقة والتي تتناسب مع توجه الدولة المصرية نحو ترشيد استهلاك الكهرباء من أجل توفير الطاقة.

وأكد "محسب" ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالالتزام بالصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية للمحافظة على العمر الافتراضي لهذه الأعمدة لأطول فترة ممكنة مع التأكد من توافر عنصر الأمان فيها وهو ما ينهي تهديد خطير للأطفال بشكل خاص في الشارع المصري.

وحذر النائب أيمن محسب، من خطورة غياب أعمدة الإنارة على الطرق السريعة والرئيسية، مع ضرورة البدء الفوري في تركيب أعمدة الإنارة على الطرق التي تعاني من النقص لتحسين الإنارة خاصة بعد تكرار حوادث الطرق نتيجة نقص الإنارة.