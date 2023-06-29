رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب - نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال المستشار الجبالي - في برقيته - "في تاريخ الأمم والشعوب أيام فخر تظل خالدة أبد الدهر، ويوم الثلاثين من يونيو أحد أهم هذه الأيام في تاريخ بلادنا الحبيبة.. ذلك اليوم الذي فرض فيه الشعب المصري العظيم ومن خلفه كافة مؤسساته الوطنية إرادته في الدفاع عن هويته، واسترداد دولته، وإنقاذها من الفوضى والانهيار، على يد قوى الشر التي أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته".

وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة.. أعرب المستشار الجبالي عن أمله أن يمن الله على الرئيس السيسي بدوام الصحة والعافية، سائلا العلي القدير أن يبارك جهوده من أجل عزة ورفعة مصر، وأن يقي مصر وشعبها الأبي من كل سوء.