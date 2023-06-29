تنطلق اليوم في بعض الأماكن.. أنشطة فنية واحتفالات قصور الثقافة بالعيد

تُنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة ‏من ‏الاحتفاليات الشعبية، بجميع المحافظات، تُقدمها عدد من ‏الفرق ‏الفنية التابعة للهيئة، وفرق الموسيقى العربية، وفرق ‏الفنون ‏الشعبية، وغيرها.‏

وفي مناطق الإسكان بديل ‏العشوائيات، تُقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجاً ثقافياً وفنياً بعنوان ‏‏"الضحكة والبسمة لأطفالنا فى العيد"، لأطفال مناطق الإسكان بديل ‏العشوائيات، ويتضمن مجموعة من الورش الفنية والفعاليات ‏الثقافية المتنوعة.‏

حيث تُنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل، بـ "ممشى أهالينا"، ثاني أيام العيد فقرات ‏متنوعة منها "تنورة، تحريك عرائس ، اكتشاف مواهب، ‏ورش فنون تشكيلية، ورشة رسم على الوجه" ‎

وفي روضة السيدة زينب، يُنفذ قصر ثقافة 25 يناير، خلال ثالث أيام العيد عدداً من ‏الفقرات الفنية، تتضمن تنورة، تحريك عرائس وكلاون، اكتشاف ‏مواهب، ورش فنية "عمل مجسم للخروف بورق الكانسون، رسم ‏علي الوجه، عمل انسيالات بالخرز الملون، عمل تاج بورق الفوم"، ‏بجانب مسابقة دينية مع توزيع هدايا رمزية للأطفال.

وخلال رابع أيام العيد تُنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل، بمركز شباب أهالينا، مجموعة ‏من الفعاليات تتضمن "التنورة، تحريك عرائس كلاون، اكتشاف ‏مواهب، ورش فنون تشكيلية، رسم على الوجه،‎‎".

كما يشهد حي الأسمرات، عدداً من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال، ‏تتضمن "ورشة رسم على الوجه، تُنفذها علياء محمد، وورشة لتبسيط ‏التراث، تُقدمها د. نورا عبد العظيم، ومروة الشريف"، بالإضافة إلى ‏عقد محاضرة بعنوان" الرقمنة والتحول الرقمى" تلقيها د. نور ‏الهدى أحمد راشد، الخبير التربوي"

كما تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تقديم عروضها ‏المسرحية، ضمن مسرح الطفل، على مدار أيام العيد، حيث ‏يستضيف قصر ثقافة المنصورة - العرض المسرحي "مدينة ‏الأحلام" ينطلق ٣٠ يونيو - 8.30م، كما يُقام بمسرح ٢٣ يوليو ‏بالمحلة، العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس"، وذلك خلال ‏الفترة من ٢٥ يونيو حتى ١ يوليو.‏