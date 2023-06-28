تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس والجمعة
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة في مصر خلال الأسبوع الجاري وتحديدًا لمدة الـ6 أيام المقبلة، بداية من الخميس 29 يونيو 2023 إلى الثلاثاء 4 يوليو 2023.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، بداية من الغد «ثاني أيام العيد»، أن يسود البلاد طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.
وحذرت الهيئة من طقس الأيام المقبلة، وناشدت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مشيرة إلى أن حال التعرض لها يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، حيث أن البلاد تشهد ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2 إلى 3) درجة مئوية.
طقس الخميس والجمعة:
تشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتي الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وكذلك يشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
الطقس من السبت إلى الثلاثاء:
توقعت الهيئة أنه بداية من يوم السبت 01 يوليو الى الثلاثاء 04 يوليو 2023، سيشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.
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