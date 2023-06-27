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رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحي

10:17 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء الشعب المصري وشعوب الأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وكأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،قد بعث برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عيد الأضحي شيخ الأزهر

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