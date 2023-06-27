السكة الحديد تعلن تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لسائقى القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط وبخاصة أوقات الذروة نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات.

وقالت "الهيئة"، في بيان، اليوم الثلاثاء: إن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ، حفاظاً على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات على أن تتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

وأكدت أنه تتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلى، من خلال غرفة الطوارئ المخصصة، وأن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.