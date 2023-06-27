مرصد الأزهر:"داعش" ينافس التنظيمات الإرهابية الأخرى باستهدافه الطوائف الدينية بباكستان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، متابعته خلال عمليات الرصد والتحليل للأوضاع الأمنية في باكستان، تصعيداً ملحوظاً من قبل داعش، حيث استهدف التنظيم الإرهابي الطوائف الدينية، خاصة طائفة السيخ.

وأوضح في بيان له، الثلاثاء، أن شهر يونيو الحالي، شهد وقوع ثلاث عمليات إرهابية، أحدها تسبب بمقتل المفتي إحسان الحق، أمين عام الطريقة النقشبندية الشاذلية بإقليم خيبر بختونخوا، حيث نفذ مسلحين يستقلون دراجات نارية الهجوم في منطقة"بده بير" التابعة لمدينة بيشاور، ليعلن تنظيم داعش خراسان مسؤوليته عن الهجوم فيما بعد.

وفي الـ ٢٦ من يونيو، وقع هجومين متتاليين استهدفا أفرادًا من طائفة السيخ في بيشاور، بنفس التكنيك المستخدم في الهجوم على أمين عام الطريقة النقشبندية.

ووفق المتابعات المستمرة للأوضاع الأمنية في باكستان، أشار مرصد الأزهر إلى أن استهداف تنظيم داعش الإرهابي للطوائف الدينية في هذا البلد الآسيوي؛ يهدف لمنافسة التنظيمات الأخرى هناك مثل "طالبان باكستان" وإيجاد موطئ قدم به يمكنه من مد جسور التواصل والتعاون مع العناصر الموجودة في أفغانستان تمهيدًا للسيطرة العسكرية على تلك المنطقة الجغرافية، وتعويضًا عن فقدان التنظيم الأم لمناطق نفوذه في الشرق الأوسط، وتعزيزًا لمساعيه لبسط نفوذه أيضًا بمنطقة الساحل الإفريقي.