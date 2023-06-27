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"الوطنية للصحافة" تهنئ السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك

03:30 ص الثلاثاء 27 يونيو 2023

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

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(مصراوي):
بعث المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد رئيس الهيئة، خلال البرقية أن ثورة 30 يونيو جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ، وتعبيراً عن إرادة شعبية صادقة في انطلاق أزهى مراحل النضال الوطني بالبناء والتنمية على أرض مصر، لقد كان وسيظل تكاتف الشعب المصري العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة، علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر، وانتصاراً لقيم العزة و الكرامة.

سوق مصراوى

عبد الصادق الشوربجي الوطنية للصحافة عيد الأضحى 30 يونيو

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