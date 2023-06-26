"عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب



كتب- محمد شاكر

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم.

يعد الكتاب أول توثيق كامل لفكرة إنشاء عاصمة إدارية لمصر منذ بدأ الحديث عنها نهاية سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم، وجاء في 228 صفحة، ويحتوي على 12 فصلا وملحق صور يوثق مراحل التنفيذ بدءًا من اليوم الأول حتى نهاية 2022.

كما أن الكتاب يعتبر توثيق لمراحل التنفيذ الرسمي للعاصمة منذ 2015 حتى تسليم أول وحدات سكنية فيها قامت الدولة بتنفيذها بشكل كامل في 2021، كما يوثق الكاتب التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهت الإرادة السياسية للبلاد عند شروعها في تنفيذ المشروع، وكيفية تخطي تلك التحديات حتى أصبح الحلم واقعًا.

ويجيب الكتاب على الأسئلة المطروحة في الشارع المصري حول سبب تنفيذ هذا المشروع الضخم رغم الظروف الاقتصادية، وكيف تم تمويله؟.

ويوثق الكتاب الآلية التي تقوم على أساسها عمليات التنمية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات، والتي تعرف بـ "مخطط الجمهورية الجديدة"، حيث يرصد مراحل إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، وكيف واجه هذا المخطط من تحديات منذ تم إعداده في عام 2009 حتى مجيء الإرادة السياسية لمصر في عام 2014 بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذه.

وجاء على غلاف الكتاب:

توفر العاصمة الإدارية الجديدة العديد من المميزات التي تجعلها خيارًا جذابًا للعيش والاستثمار فهي مدينة ذكية جديدة، ومن المتوقع أن ينمو هذا المشروع البنائي الضخم ويتوسع أكثر وأكثر، فمع قربها من القاهرة تعد العاصمة الإدارية الجديدة نقطة تقاطع مهمة بين عدة مدن ومحافظات مما يجعلها مركزا للأعمال والاستثمار، تم تصميمها بمفهوم "مدينة المستقبل"، وفّرت العديد من فرص العمل للشباب وتشجع على الاستثمار في مجالات متنوعة.

العاصمة الإدارية الجديدة أكبر من كونها تجمعا عمرانيا منظما فهي فرصة لتحقيق رؤية ۲۰۳۰ التي وضعتها مصر تواكبا مع الجمهورية الجديدة التي تقوم على تخطيط استراتيجي طويل المدى ورؤية متعمقة لحقائق المجتمع المصري وواقعه ومتطلباته الحالية ولتطلعاته للمستقبل.

كما أنها تمتلك الإمكانيات العالية والمتقدمة لتحقيق إصلاح إداري فهي فعال يشعر بآثاره ونتائجه المواطن المصري الذي يستحق العيش الكريم في إطار من الفرص للنمو والازدهار.