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التحالف الوطني للعمل الأهلي يحتفل بيوم الكساء بعدد من المحافظات

05:34 م الإثنين 26 يونيو 2023
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    التحالف الوطني للعمل الأهلي يحتفل بيوم الكساء
  • عرض 5 صورة
    التحالف الوطني للعمل الأهلي يحتفل بيوم الكساء
  • عرض 5 صورة
    التحالف الوطني للعمل الأهلي يحتفل بيوم الكساء
  • عرض 5 صورة
    التحالف الوطني للعمل الأهلي يحتفل بيوم الكساء
  • عرض 5 صورة
    التحالف الوطني للعمل الأهلي يحتفل بيوم الكساء
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كتب- محمد عمارة:

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم ممثلاً في جمعية رسالة للأعمال الخيرية احتفالية كبرى، بيوم الكساء بمحافظة الجيزة شملت توزيع 30 ألف قطعة ملابس و 1000 كيلو من لحوم الأضاحي علي أكثر من 10 آلاف مستفيد من أبناء المحافظة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمشاركة 1200 من متطوعي التحالف .

وتسمر الفعاليات على مدار ثلاثة ايام ليصل إجمالي ما تم توزيعه لــ 105 آلاف قطعة ملابس و5 آلاف كيلو من لحوم الأضاحي على أكثر من ٣٠ ألف مستفيد بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية بمشاركة 3 آلاف من متطوعي التحالف.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية.

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الاحتفال بيوم الكساء التحالف الوطني للعمل الأهلي الفئات الأولى بالرعاية تقديم الدعم اللآزم للأسر

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