أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك
كتب - محمد سامي:
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
وأعرب أمير قطر عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر، حكومةً وشعباً، كل الخير والتقدم والرخاء.
في حين أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.
سوق مصراوى
-
زجاجات مياه للثلاجة لصيف 2023 آمنة غذائياً تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
أفضل تلفزيون سمارت HD أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
منها صنع البطاطس البيوريه والمكرونة فوائد أخرى للغلاية الكهربائيةتفاصيل
-
أفضل ماكينات حلاقة للرجال 2023 تبدأ من 11 جنيهاتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل فطيرة الـ 5 دقائق هشة وبدون فرنتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات عيد الأضحى. بأسعار تبدأ من 245 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: