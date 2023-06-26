أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

كتب - محمد سامي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأعرب أمير قطر عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر، حكومةً وشعباً، كل الخير والتقدم والرخاء.

في حين أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.