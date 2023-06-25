ارتفاع الحرارة وتحذير من التعرض للشمس.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

تأسيس التيار الليبرالي الحر بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس الاثنين، والظواهر الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر، ونشاط الريع على أغلب المناطق حيث تصل سرعة الرياح لـ 30 كيلو متر في الساعة.

وأضافت الهيئة، إنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه بالنسبة لحالة الطقس ليلا، تكون معتدلة الحرارة على الأنحاء كافة.

وأوضحت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور والإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الطبيعي.

وتابعت أنه يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.