مفتي الجمهورية لمصراوي: رئيس وزراء الهند دعاني لزيارة الأماكن التاريخية في بلاده

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، تفاصيل لقائه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بمقر إقامته بالقاهرة، اليوم الأحد.

وقال علام في تصريحات لمصراوي، الأحد، إنه أعرب لرئيس وزراء الهند عن سعادته باللقاء على أرض جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أنه لاحظ في زيارته الأخيرة للهند وجود قواسم مشتركة بين الشعبين المصري والهندي في المواطنة والعيش المشترك.

وأضاف مفتي الجمهورية: وجهت الشكر لرئيس وزراء الهند على زيارته لمصر، وأكدت على دَور الدين الصحيح في إحلال السلام والتقارب بين الشعوب وأنه لم يكن أبدًا سببًا في زرع الفتن والشقاق".

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن رئيس وزراء الهند أعلن المساهمة في إنشاء مركز للدعم التكنولوجي داخل دار الإفتاء، لضمان إيصال الرسالة الدينية الصحيحة.

وأوضح مفتي الجمهورية:" رئيس الوزراء الهندي وجه لي الدعوة من جديدة لزيارة بلاده، وتفقد الأماكن التاريخية التي أشرف على ترميمها".

والتقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الأحد، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمقر إقامته بالقاهرة، اليوم الأحد، على هامش زيارته لجمهورية مصر العربية التي بدأها أمس.

وزار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، نهاية أبريل الماضي، ضمن برنامج استضافة كبار الشخصيات لدولة الهند، الذي ينظِّمه المجلس الهندي للعلاقات الثقافية.

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