عيد الأضحى 2023.. محافظ القاهرة يوجه برفع الاستعداد لمواجهة أعطال الصرف الصحي

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مسؤولي شركتي الصرف الصحي والمياه برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي أعطال بشبكات الصرف الصحي والمحطات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مع إيقاف إجازات جميع المسئولين ومديري تشغيل وصيانة المحطات والشبكات والمخازن ومحطة الوقود والخط الساخن والأمن والسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولي شركة الصرف الصحي بضرورة تأمين جميع المحطات ومصادر تغذية المحطات بالطاقة الكهربائية ورفع درجة استعداد مولدات الكهرباء الاحتياطية للعمل فور انقطاع الكهرباء، وتكثيف عمليات التطهير للشبكات والمجمعات وبيارات المحطات لتجنب حدوث الطفوحات، وتكليف فرق المتابعة الميدانية بالانتشار والمرور المستمر على كل مناطق الخدمة وأغطية مطابق الصرف الصحي.



وطالب محافظ القاهرة بتجهيز فرق مدربة ومعدات للطوارئ من الشفاطات ومعدات الإنقاذ بالقرب من دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات لسرعة التعامل فور حدوث أي طارىء.

كما شدد محافظ القاهرة على شركة المياه برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ لجميع العاملين، وضرورة التواصل المستمر مع شكاوى الخط الساخن 125 وخدمة العملاء.