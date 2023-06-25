يوم التروية.. أفعال حجاج بيت الله الحرام في "الثامن من ذي الحجة"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يتوجه حجاج بيت الله الحرام، غدا، الثامن من شهر ذي الحجة إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محرمين على اختلاف نسكهم "متمتعين وقارنين ومفردين".

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنّ مناسك الحج تبدأ في الثامن من شهر ذي الحجة "يوم التروية" بالتوجه إلى مشعر منى، استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة.

وأشارت دار الإفتاء المصرية، أن أعمال يوم الثامن من ذي الحجة "يوم التروية" تتمثل فيما يلي:

- الاغتسال ولبس ملابس الإحرام

- إطلاق النية لأداء المناسك.

- التوجه إلى منى وأداء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بلا جمع ما عدا الفجر و المغرب.

- المبيت في منى حتى طلوع شمس يوم عرفة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن يوم التروية سمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ قال العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية" (2/ 467): [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى] اهـ.:

وأَضافت:"سُمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛ قال العلامة العيني في "البناية شرح الهداية" (4/ 211): [وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: "إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروية] اهـ."

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