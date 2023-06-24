"محلية النواب" تواصل جولتها الميدانية لمحافظة السويس بزيارة المجمع الطبي

كتب- نشأت علي:

تفقد اليوم وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مجمع السويس الطبي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، برفقة اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وبحضور عددًا من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

من جانبه استعرض الدكتور إسماعيل الحفناوي، رئيس هيئة التأمين الصحي بالسويس، تفاصيل المشروع، مؤكدًا أنه يقع على مساحة ٣٥ ألف متر، ويضم ٤٢٧ سرير، و ١١٠ سرير عناية مركزة، بالإضافة للأطفال المبتسرين.

وأكد رئيس هيئة التأمين الصحي بالسويس، أن المجمع يضم ٧٠ ماكينة كلى، ٥٤ حضانة، ١٦ غرفة عمليات، قائلا: منظومة التأمين الشامل تستهدف تقديم الخدمة لجميع المواطنين لكل المشتركين.

وأشاد أعضاء وفد مجلس النواب، بالجهود التي تتم في قطاع الصحة، لاسيما مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال المجمع الذي سيقدم الخدمات الطبية على أعلى مستوى.

من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية منظومة التأمين الصحي، مطالبا بضرورة تعريف المواطنين بهذه المنظومة التي توفر العلاج في أفضل صورة لكل المواطنين.

فيما أشار اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، تقديم كل أوجه الدعم من أجل نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل لما تمثله من أهمية كبيرة لجميع المواطنين.

كما تفقد الوفد البرلماني برفقة محافظ السويس، محطة رفع مياه الصرف زرب (2)، والتي شهدت أعمال إحلال وتجديد وتطوير للمحطة والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٣٤ ألف م٣ / يوم، وشملت أعمال الإحلال والتجديد كافة الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية بالمحطة.

وقام وفد اللجنة أيضا، بتفقد وحدة المعالجة بشركة النصر للبترول بمحافظة السويس، وهي أقدم شركة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشاد النواب، بالجهود التي تقوم بها الشركة من أجل الحفاظ على معدلات إنتاجية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاستعداد بالتنسيق مع اللجان المختصة بالمجلس من أجل حل أي مشاكل تواجه الشركة لمواصلة القيام بأعمالها.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.