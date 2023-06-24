السيسى وولي العهد السعودي يبحثان في باريس تعزير التعاون المشترك
كتب- محمد سامي:
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم لقاءً ودياً مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد الزعيمان قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبان الشقيقان من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب.
وناقش الزعيمان، كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.
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