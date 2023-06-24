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المفتي: اتهام من يتكاسل عن الحج رغم الاستطاعة بالخروج من الملة دون بيِّنة أمر خطير

04:00 ص السبت 24 يونيو 2023
المفتي: اتهام من يتكاسل عن الحج رغم الاستطاعة بالخروج من الملة دون بيِّنة أمر خطير

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

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كتب- محمود مصطفى أبو طالب:
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن اتهام البعض لمن يهمل أداء فريضة الحج رغم الاستطاعة بالخروج من الملة أمر خطير يجب الحذر منه وعدم الخوض فيه بغير علم.

وأضاف فضيلته في لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" أن الفقهاء اختلفوا في وجوب الحج: هل هو على الفور أو على التراخي؟ فذهب الجمهور إلى أن الحج يجب على الفور (أي: في أول الوقت الذي يستطيع فيه الحج) وهو الأَولى، وذهب الشافعية والإمام محمد بن الحسن إلى أنه يجب على التراخي (أي: في أي وقت يستطيع فيه الحج).

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استطاعة الحج مناسك الحج شوقي علام

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