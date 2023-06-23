تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة
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كتب- إسلام لطفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة للفترة من غدٍ السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.
وحذرت الهيئة، من التعرض المباشر لأشعة الشمس والذي يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، علاوة على أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.
ويشهد يوم السبت شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وعن الفترة من الاثنين حتى الخميس، تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وتوقعت أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 35 درجة والصغرى 23، والوجه البحري 35 و23 والسواحل الشمالية 30 و21 وتصل درجة الحرارة العظمى على شمال الصعيد إلى 37 و24 وجنوب الصعيد 41 و29.
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