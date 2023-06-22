الحوار الوطني.. نقيب الممثلين: سياحة بعض الدول بُنيت بالمسلسلات والأفلام

كتب- إسلام لطفي:

قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إنه من السهل إنشاء أقسام مسرح في كل الجامعات، لكن بعد تخرج هؤلاء الشباب أين سيذهبوا؟ خاصة أن المجال محدود.

وأضاف زكي خلال كلمته بثاني جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم الخميس، تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن الشباب يطالبون بتعيينات في الثقافة لأن التعيينات متوقفة منذ سنوات، والبطالة وصلت ٨٠% بين خريجي تلك المعاهد والجامعات.

وتابع: مسرح العرائس عدد أعضاؤه لا يتخطى ١٥ شخصا وكذلك السرك القومي عدد العاملين فيه قليل جدا، وكذلك فرقة رضا القومية، لذلك يجب فتح التعيينات، وألا نتعامل مع الفن كالوظائف الأخرى لأن هناك ندرة في التخصصات.

وأشار إلى أن قانون الشباب والرياضة به مادة تمنح الأندية بعض الامتيازات أتمنى أن نعامل مثلها، حيث إنهم يدفعون 25% فقط من قيمة استهلاك المياه والكهرباء، فهل يمكن تطبيق ذلك على المسرح ودور العرض السينمائي.

وتابع: نحتاج التسويق لبلدنا وهناك دول السياحة فيها بنيت بالمسلسلات والأفلام.