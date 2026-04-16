أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أنه سيتم تطبيق آلية منتظمة ويومية للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام التقليدية، تشمل الصحف والإذاعة والتلفزيون، موضحًا أنها آلية تنفيذية وليست مجرد تصور أو رؤية نظرية.

وقال "رشوان"، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إن هذه الآلية ستعتمد على التفاعل المباشر مع احتياجات المؤسسات الإعلامية، حيث يُطرح يوميًا، في الفترات الصباحية وكذلك خلال برامج المساء، تساؤل من جانب رؤساء التحرير أو مديري التحرير حول ما يحتاجونه من معلومات، مؤكدًا أن هذا السؤال يُوجَّه إلى الجهات المعنية، وليس العكس، في إطار من التفاعل الحقيقي مع متطلبات العمل الإعلامي.

وأضاف، أن دور وزارة الدولة للإعلام يتمثل في الاستجابة لهذه الاحتياجات، موضحًا أنه في حال تناول موضوعات مثل حصاد القمح، أو أسعار الأسمدة، أو تأثير سعر الغاز على المصانع، فإن الوزارة ستعمل بشكل يومي على توفير مساحة من الثقة بين الضيف الذي سيتحدث في هذه القضايا وبين فريق الإعداد.

وأوضح أن اختيار المتحدثين لن يكون بشكل عشوائي أو شكلي، مشددًا على ضرورة أن يكون المتحدث على دراية حقيقية بالموضوع، ويمتلك مصداقية وخبرة، وليس مجرد موظف لا يعكس الواقع بدقة.

وأكد "رشوان"، أن هذه الآلية لا تهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي، بل تركز على إيصال المعلومة الدقيقة، مشيرًا إلى أن الخطاب الإعلامي يظل حقًا أصيلًا لكل وسيلة إعلامية، تعبر عنه وفق رؤيتها، بينما تلتزم الدولة بتوفير المعلومات وفقًا للاحتياجات وبالسرعة المطلوبة.

وأشار إلى أن هذه المنظومة لن تحقق نتائج فورية، وإنما تستهدف ترسيخ تقليد مهني مستدام يقوم على بناء الثقة في مصادر المعلومات، بما يعزز من مصداقية المحتوى الإعلامي على المدى الطويل.