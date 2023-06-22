الحوار الوطني.. الفنان سامح حسين: بعض مشكلات المسرح يمكن حلها بسهولة
كتب- إسلام لطفي:
قال الفنان سامح حسين، إن المسرح والفن من الأمور المهمة جدا، مضيفًا: عملت فى مسرح الدولة عبر سنين طويلة، وهناك مشكلات سهل حلها مثل توفير الحجز للمسرحيات عبر الإنترنت "أون لاين" بدلا من الذهاب لحجز التذاكر بالمسرح.
وأضاف حسين خلال كلمته بثاني جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم الخميس تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن عدد المسارح قليل جدا، ومنها مسارح معطلة بحجة الحماية المدنية.
وتابع: ليس لدينا بالمسرح قسم الدعاية، إلا لو الفنان قام بالصرف على الدعاية بنفسه، ولما بنسافر أي محافظة مفترض أن هناك بدلات للممثلين، كبدلات للإقامة وغيرها مفترض صرفها قبل السفر، لكن ما يحدث أننا نحصل عليها بعد العودة من السفر، وقد يضطر الفنان أن يستدين حتى يسافر.
من جهتها، أوصت المقرر المساعد للمحور المجتمعي بالحوار الوطني هانيا الشلقامي، بضرورة أن تكون الدولة حاضنة وراعية للحرية الثقافية وليست طاردة لها.
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