السيسي يعقد عددًا من اللقاءات على هامش قمة "الميثاق التمويلي العالمي" بباريس

"الأعلى للآثار": الانتهاء من ترميم وصيانة هرم الملكة "تتي شيري" بأبيدوس

باريس (أ ش أ):

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي التقى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، ومدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ومحمد ولد الغزواني، رئيس موريتانيا، وعثمان غزالي، رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي.

كما التقى الرئيس السيسي، أيضًا مع البروفيسور جيفري ساكس، خبير الاقتصاد الدولي، ورئيسة وزراء بربادوس، ميا موتلي.