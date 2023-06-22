إعلان

BBC

السيسي يعقد عددًا من اللقاءات على هامش قمة "الميثاق التمويلي العالمي" بباريس

04:43 م الخميس 22 يونيو 2023
  • عرض 7 صورة
    لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • عرض 7 صورة
    لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • عرض 7 صورة
    لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • عرض 7 صورة
    لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • عرض 7 صورة
    لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • عرض 7 صورة
    لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • عرض 7 صورة
    لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس (أ ش أ):

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي التقى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، ومدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ومحمد ولد الغزواني، رئيس موريتانيا، وعثمان غزالي، رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي.

كما التقى الرئيس السيسي، أيضًا مع البروفيسور جيفري ساكس، خبير الاقتصاد الدولي، ورئيسة وزراء بربادوس، ميا موتلي.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي باريس الميثاق التمويلي العالمي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

** السيسي يطالب بقرارات دولية سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى