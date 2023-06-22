9 ذو الحجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس وقفة عرفات

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورياح وتحذير من هذه الظاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، الموافق 9 ذو الحجة (وقفة عرفات).

وقالت الأرصاد، إن البلاد تشهد يوم عرفة، طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً علي كافة الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت الهيئة، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، منوهة بأن الرياح تنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.