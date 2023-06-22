الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورياح وتحذير من هذه الظاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الخميس 22 يونيو 2023، ثاني أيام فصل الصيف 2023.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه يسود اليوم الخميس طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أن هناك نشاطا للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد "بنسبة نشاط 30 كم/س تقريبًا"، على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد إلى بيان حالة البحر المتوسط، لتكون حالته معتدل، وارتفاع الموج من "1.5 إلى 2 متر"، واتجاه الرياح: شمالية غربية، كما أن حالة البحر الأحمر، معتدلة وارتفاع الموج من "1.5 إلى 2.25 متر"، واتجاه الرياح شمالية غربية.