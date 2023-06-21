بفائدة 18%.. ربط وديعة بـ 100 مليون جنيه لصالح نقابة المحامين

كتب- إسلام لطفي:

ترأس نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، جلسة فتح مظاريف مزايدة ربط وديعة لصالح نقابة المحامين بمبلغ 100 مليون جنيه.

شارك في المزايدة عدد من البنوك مقدمين عروضهم. ووافق نقيب المحامين على العرض المقدم من البنك الزراعي المصري بواقع فائدة على الوديعة 18%.