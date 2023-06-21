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العمل: جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 بالقاهرة

10:31 م الأربعاء 21 يونيو 2023
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    العمل جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 بالقاهرة (2)
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    العمل جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 بالقاهرة (1)
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    العمل جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 بالقاهرة (4)
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    العمل جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 بالقاهرة (5)
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    العمل جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 بالقاهرة (6)
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    العمل جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 بالقاهرة (3)
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كتب يوسف عفيفي:

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة القاهرة، نظمت جولة تفقدية لمتابعة سير عملية التدريب المهني بمركز شهداء الكتبية ١٠٣ صاعقة (الشرابية سابقا) التابع للمديرية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار توجيهات حسن شحاتة وزير العمل بأهمية متابعة خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي وتوفير فرص تدريبية للشباب وتطوير قدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره للوزارة، أن وفداً من المديرية قام بتفقد دورة الخياطة والتفصيل بالمركز ،والتي تضم ١٢ متدربة ،وبدأت هذه الدورة فى ١٥ مايو الماضي وتنتهي في ٢٦ يونيه الجاري.

من جانبها، أكدت علياء مصطفى مدير المركز أن الدورات يجري تنظيمها بإنتظام داخل المركز ،مع اتاحة المزيد من الدورات خلال العام المالى الجديد أمام الشباب .

ووجه مدير المديرية، أحمد عزاز الشكر والتقدير للقائمين علي العمل بالمركز للجهد المبذول مع الوعد بلقاء أخر في نهاية الدورة لتسليم شهادات التخرج لمن أتموا الدورات التدريبيه، والاستعداد لاستقبال دفعه جديدة من المتدربين.

وضم وفد المديرية كلاً من : محمود صقر- عضو المكتب الفني بالمديرية، وصفاء ربيع، وسحر صبري من المركزالاعلامي بالمديرية ، بحضور فاطمه سيد مدربه قسم التفصيل والخياطة بالمركز .

سوق مصراوى

وزارة العمل مركز شهداء الكتبية 103 صاعقة مديرية العمل حسن شحاتة التدريب المهني

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