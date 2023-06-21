إعلان

BBC

6 خطوات مهمة يجب اتباعها لترشيد "الكهرباء" في المكاتب

06:00 ص الأربعاء 21 يونيو 2023
6 خطوات مهمة يجب اتباعها لترشيد "الكهرباء" في المكاتب

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نصائح مهمة للمستهلكين، والخطوات التى يجب اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب لتجنب زيادة استهلاك الكهرباء.

وبحسب الجهاز فإنه يستوجب على العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة اتباع عدد من الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان تحقيق أقصى استفادة من عدم ارتفاع فاتورة الكهرباء خاصة خلال الفترة الحالية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وما يترتب عليه من زيادة فى استهلاك الكهرباء:

وجاءت النصائح كالتالي:

١- أغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف .

٢- إعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.

٣- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.

٤- اطفى إضاءة الغرف عند الخروج.

٥- استخدام الحساس الضوئى فى الممرات والحمامات إذا امكن.

٦-عند مغادرة المكتب قم بفصل الأجهزة (الكمبيوتر - طابعات - ماكينات تصوير..الخ).

20230619214513826

سوق مصراوى

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء المؤسسات الحكومية فاتورة الكهرباء درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| مصدر بالتعليم: هذه الفئات لن تحصل على إجازة عيد الأضحى كاملة