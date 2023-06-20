الحوار الوطني.. حزب المحافظين يطالب بإصدار قانون ضريبي جديد موحد لإصلاح الموازنة

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور رشدي العجوز، ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني، إنه من خلال الاطلاع على الموازنة العامة للدولة عام 2023/2024، اتضح أنها تشتمل على إيرادات معظمها من الضرائب والإيرادات الأخرى وبعض المنح؛ حيث بلغت الإيرادات المتوقعة ٢ تريليون و١٤٠ مليار جنيه، بلغت الضرائب منها تريليونًا و٥٢٩ مليار جنيه؛ بنسبة بلغت ٧٢%، وبلغ العجز الكلي ٨٢٤ مليارًا.

وأضاف العجوز، خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وزيادة الحصيلة الضريبية يستوجب عدة نقاط.

وتابع ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني: النقاط تمثلت في الآتي:

１- العمل على إصدار قانون ضريبي جديد موحد؛ حيث أصبحت القوانين الضريبية لا تتلاءم والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

２- رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.

３- وقف المشروعات القومية التي لم تبدأ بعد وليست لها دراسات جدوى اقتصادية.

４- إلزام الحكومة بخطة تقشف مالي يضمن وقف كل أوجه الإسراف الحكومي فورًا.

وأوضح العجوز مزايا تطبيق موازنة البرامج والأداء، وأن الحزب يوصي بعدة أمور:

１- إعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي.

２- رفع أداء الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية من خلال مؤشرات للتقييم والرقابة.

３- إنشاء قاعدة بيانات علمية عن مجالات الأداء الحكومي وزيادة الاعتماد على معدلات أداء إنجاز نموذجية للأعمال.

４- ترجمة سياسات الدولة وأهدافها إلى برامج تعالج المشكلة بصورة واضحة.