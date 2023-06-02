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وزير الإسكان يُصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء في بني سويف الجديدة

12:03 م الجمعة 02 يونيو 2023
وزير الإسكان يُصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء في بني سويف الجديدة

الدكتور عاصم الجزار

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كتب - مصراوي:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية ( جهاز تنمية بني سويف الجديدة )، مؤكدًا ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وأن هناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقطعة أراضِ سكنية بمناطق ابني بيتك 2 و بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، والمتمثلة في بناء سور و"تقفيل" بلكونة خلفية بالدور الأرضي والدور العلوي، وبناء قواطع مبان بالردود الخلفي وصب سقف الردود الخلفي بدور ثان، وغير ذلك من مخالفات، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة للقطع.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية ( بني سويف الجديدة ) بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

سوق مصراوى

عاصم الجزار وزير الإسكان مخالفات البناء جهاز تنمية بني سويف الجديدة

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