قبل فض دور الانعقاد.. "الشيوخ" يوافق على إحالة تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على إحالة التقارير التي انتهت اللجان النوعية من نظرها ولم يتثني إدراجها علي جدول أعمال الجلسات، إلى الحكومة مباشرة لاتخاذ اللازم فيما ورد بها من توصيات، وذلك قبل فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس .

كما وافق مجلس الشيوخ على تفويض هيئة مكتب المجلس، فيما يتعلق بالموضوعات التي تم إحالتها للجان النوعية لإعداد تقارير حولها، ولم تنتهي اللجان منها حتى الآن، في إحالتها للحكومة بعد الانتهاء منها مباشرة.

وتقضي المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.