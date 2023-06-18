برلمانى يطالب بإعفاء الجمعيات التعاونية من التأمين الإبتدائى

كتب- نشأت علي:

أكد النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، أهمية ملف التعاونيات، مشيرًا إلى أن من شأنه حل العديد من المشكلات بالمجتمع، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في ضوابطها من جديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والري، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وقال البرلماني: إن الجمعيات التعاونية كانت تتمتع بمميزات في الماضي، بما يمكنها من القيام بدورها التنموي والمشاركة في مختلف قطاعات التنمية بالبلاد، مستشهدًا بأن جمعيات التعاونية في قطاع الإنشاء والتعمير كانت معفاه من التأمين الإبتدائي في الأعمال، وذلك لخدمة المستهلكين وكذلك خدمة صغار التجار والمنتجنين.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإعادة دراسة إعفاء الجمعيات التعاونية من التأمين الإبتدائي، وكذلك مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لها، وإعادة هيكلة الضوابط الخاصة بها، لتتمكن من أداء دورها التنموى.

وأعلن فتح الباب، موافقته على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل دور التعاونيات.