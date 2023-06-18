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السعودية: غدًا غرة ذي الحجة.. وعيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو

07:23 م الأحد 18 يونيو 2023
السعودية: غدًا غرة ذي الحجة.. وعيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو

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أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن يوم غد الاثنين 1 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للتاسع عشر من شهر يونيو 2023م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 /1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 27 يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

وأصدرت المحكمة العليا بيانا قالت فيه إن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1444هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 170 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 5 / 2023م هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة؛ فإن الدائرة تقرر أن يوم غد الاثنين 1 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للتاسع عشر من شهر يونية ـ حزيران 2023م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع والعشرين من شهر يونية ـ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

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