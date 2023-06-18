عضو مجلس الحوار الوطني: تطالب بالتعاون بين صناع السياسات والمجتمع المدني والأكاديمي

كتب- إسلام لطفي:

قالت أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ممثل الحركة المدنية عن الحزب المصري الديمقراطي، إن المجتمع الأكاديمي المصري يعيش داخل دائرته الخاصة، مضيفة: نحن بحاجة إلى مد الجسور الحقيقية بين صناع السياسات والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي.

وأكدت أميرة صابر، خلال كلمتها في جلسات الحوار الوطني، اليوم الأحد، ضرورة تحرير المجتمع الأكاديمي ليضم المزيد من المؤسسات العلمية.

وتابعت: لدينا كنز من المصريين الموجودين بالخارج، ويجب أن يكون هناك آلية تنفيذية من خلال أن تقوم وزارة الهجرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون للوصول لصيغة؛ للاستفادة من المصريين المتواجدين بالخارج، والتعاون بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج.

وشددت على ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكا في هذا القطاع لدفع البحث العلمي، وضرورة أن يكون هناك استراتيجية وطنية للبحث العلمي، بجانب الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، مع دعم الجامعة داخل المجتمع وجعلها تتفاعل مع الواقع وقضاياه.​