بث مباشر.. الحوار الوطني يناقش العمل الأهلي وحقوق الإنسان

كتب- إسلام لطفي:

انطلقت جلسات الحوار الوطني، في أسبوعه الرابع، لاستكمال مناقشات المحور السياسي، حيث تناقش جلسة اليوم الأحد، العمل الأهلي في مصر والمحليات والحريات العامة، ويمكن مشاهدة الجلسة بالبث المباشر عبر الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيس بوك.

وتناقش جلسة الحوار الوطن، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وذلك ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي المندرج ضمن جلسة العمل الأهلي في مصر.

وعلى التوازي، تنعقد جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تناقش تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، وأيضا متطلبات حرية البحث العلمي.

وتخصص إدارة الحوار الوطني، جلسة بعد ظهر اليوم، للجنة المحليات، حيث تناقش قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الرابع للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تبدأ أولى جلساته اليوم الأحد، بلجنتي النقابات والعمل الأهلي والمحليات.