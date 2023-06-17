جولة مفاجئة لوزير الطيران المدني بمطار سفنكس الدولي
كتب- محمد عبيد:
أجرى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، زيارة مفاجئة لمطار سفنكس الدولي لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تنفيذ جميع التعليمات التي تم التوجيه بها خلال الجولات التفقدية السابقة ومدى التزام جميع العاملين، بالإضافة إلى متابعة حركة التشغيل في السفر والوصول وانسيابية الرحلات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة في ظل كثافة التشغيل التي يشهدها مطار سفنكس الدولي خلال الفترة الحالية، والتي من المتوقع زيادتها الفترة القادمة وفقا لسياسة العرض والطلب.
وشدد الفريق محمد عباس، على الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على إرضاء جميع العملاء وتقديم كل التسهيلات لهم لجعل تجربة سفرهم ممتعة وأكثر رفاهية، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بجميع قطاعات الطيران المدني في مختلف أماكن العمل لمتابعة منظومة العمل بها وفقًا للخطط الموضوعة لها.
وأشار "عباس" إلى أهمية مطار سفنكس الدولي الذي يشهد انتعاشة كبيرة في الحركة الجوية خاصة بعد زيادة طاقته الاستيعابية إلى 900 راكب/ساعة بدلا من 300 راكب/ساعة تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة من وإلى مصر.
جدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة الجولات المفاجئة التي يقوم بها وزير الطيران من أجل متابعة انتظام العمل في مختلف المجالات بشكل دوري وتقييم أداء العاملين ومدى كفاءتهم في الأعمال الموكلة إليهم ومعاقبة المقصرين ومعالجة أوجه القصور التي قد تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
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