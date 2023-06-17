بسبب الحرارة الحالية.. تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط



كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لسائقي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط وبخاصة أوقات الذروة نظرا لارتفاع درجة الحرارة .

وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، إلى أن ذلك يأتي نتيجة تأثر القضبان والمعدات بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات.

وأضافت أنه سيتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

وأكدت أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي وذلك من خلال غرفة الطوارئ المخصصة .

وذكرت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.



وتقدمت الهيئة باعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادتها.