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الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

02:19 م السبت 17 يونيو 2023
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    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
  • عرض 2 صورة
    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
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كتب- محمد سامي:

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الأكاديمية لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتعاون مع نادي يونسكو بناة المستقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع كافة المؤسسات التعليمية الحديثة بالدولة.

وتضمنت الزيارة عرض شرح تفصيلي للمهام والأهداف التي يسعى نادي "يونسكو بناة المستقبل" لتحقيقها من خلال نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة وغرس مفهوم التعليم المستمر والعمل على تدريب الشباب على سوق العمل وريادة الأعمال.

كما تستهدف التعرف على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والنظام التعليمي بها والذي يتبع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية لمواكبة التطور المتلاحق بأنظمة التعليم الدولية.

سوق مصراوى

الأكاديمية العسكرية جامعة القاهرة التكنولوجية يونسكو بناة المستقبل

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