للراغبين في دراسة الهندسة والحاسبات خارج مصر.. 5 شروط لمعادلة شهادتك عقب التخرج



يسعى كثير من طلاب الثانوية العامة إلى الحصول على فرص دراسية تعليمية في عدد من الدول الأجنبية، عن طريق الحصول على منح كلية أو جزئية، أو بهدف الانفتاح على ثقافات أخري، بينما يسعى الكثير من الطلاب إلى الدراسة خارج مصر حالة عدم حصولهم على الحد الأدنى من التنسيق المؤهلهم للدراسة سواء في جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية، أو حتى فروع الجامعات الأجنبية.

وفي هذا السياق، أكد المجلس الأعلى للجامعات على القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى عدد من الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات وخاصة الكليات العملية ثم يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها عقب عودتهم إلى مصر، وفقاً للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يلي ضوابط وقواعد اللازمة لمعادلة الشهادات عقب العودة إلى مصر في تخصصات قطاع الهندسة التي تضم كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التخطيط العمراني، الفنون الجميلة "عمارة":

1- الثانوية العامة المصرية أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات.

2- الشهادة الثانوية المعادلة العربية أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.

3- الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء.

4- في حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

5- في حالة بعض الدول الأحنبية التي تقر سنوات دراسة الهندسة 3 سنوات دراسية + الفرقة الإعدادية الأولى، يتعين على الطالب استكمال دراسته في إحدى الجامعات المصرية أو طلب استكمال مواده المعادلة المصرية بالجامعة الأجنبية التي يدرس بها.