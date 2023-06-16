حددتها "الصحة".. كيف يتجنب المرضى مضاعفات التهاب الكبد B؟

كتب- إسلام لطفي:

قدَّمت وزارة الصحة بعض النصائح للمواطنين، بتجنب مضاعفات التهاب الكبد B، تليف الكبد، سرطان الخلايا الكبدية، التي ينتج عنها الوفاة.

وذكرت "الصحة"، في منشور لها عبر "فيسبوك"، أن ذلك بالكشف ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى السرطان الكبد.

وتابعت: يمكنك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والمتابعة والعلاج بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.