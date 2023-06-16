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BBC

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل.. وتوجه نصائح مهمة للمواطنين

07:17 م الجمعة 16 يونيو 2023
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بداية من غد السبت الموافق ١٧ يونيو، إلى الخميس ٢٢ يونيو.

وتوقع خبراء الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وجاء بيان هيئة الأرصاد كالتالي: تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الاثنين والثلاثاء..
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على مناطق متفرقة.

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