"خالية من الكورتيزون".. هاني الناظر يضع روشتة لعلاج أمراض الصيف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أستاذ الأمراض الجلدية، بعض النصائح لحماية الجسم من الحرارة الشديدة.

وقال الناظر في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم:"شكلنا كدة داخلين علي صيف ساخن بزيادة وبناء عليه عاوز افكر حضراتكم باهمية الحفاظ علي مناطق معينة بالجسم بشكل جاف تماما ودائما وهي مناطق الثنايا مثل تحت الإبط والصدر والبطن عند أصحاب الوزن الثقيل وبين أصابع القدمين وبين الفخذين".

وتابع:"وجود عرق أو مياه في هذه المناطق يؤدي لنمو مجموعة من الفطريات التي تؤدي لالتهابات شديدة ومؤلمة جدت، عموما وعلى سبيل الاحتياط إذا حدثت مثل هذه الالتهابات يمكن تحضير هذه التركيبة الآمنة تماما والخالية من الكورتيزون في الصيدليات القريبة منكم، وعند استعمالها ترج جيدا ويدهن بها المكان المصاب مرتين أو ثلاثة يوميا وربنا يحفظ حضراتكم جميعا".