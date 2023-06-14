الرئيس السيسي: جاهزون بكوادرنا ورؤانا لخدمة الدولة ومستقبلها

كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للشباب والفتيات قائلا:"كل شاب وكل فتاة يقدر يعمل حاجة في مصر أنا مرحب بيهم".

جاء ذلك خلال تعقيب الرئيس السيسي على كلمة عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، خلال فاعليات الحوار الوطني للشباب، الأربعاء، بالإسكندرية.

ورد النائب عبد المنعم إمام: "أنا بشوف اللي حضرتك طرحته لما حد يبقى عنده وجهة نظر وانت جاهز لاستيعابه أعتقد أن ده أمر مكنش بيحدث مع الأحزاب خاصة الأحزاب في جانب المعارضة وأحي حضرتك على هذه الخطوة واحنا في كل وقت جاهزين بكوادرنا ورؤانا في خدمة الدولة المصرية ومستقبلها".

وعلق الرئيس السيسي: "احنا مرحبين واختلف في فكرة كلمة المعارضة ليه نقول معارضة بكم واحنا واحد وخلونا واحد أحسن".